Cento milioni per il Milan del futuro, tra rinnovi e caccia a giovani talenti

Cento milioni per il Milan del futuro, tra rinnovi e caccia a giovani talentiOggi gli azionisti approveranno il bilancio con il deficit che è stato dimezzato. Si guarda avanti: il nuovo stadio, le conferme di giocatori chiave (Kessie, Romagnoli, Theo, Leao e Bennacer) e di Pioli, il rinforzamento per puntare sempre più in alto. Verranno […]

martedì 26 Ottobre 2021.

