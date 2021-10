Gazidis: “I rinnovi? Per avere certe cifre i giocatori vanno via a parametro zero”

Gazidis: “I rinnovi? Per avere certe cifre i giocatori vanno via a parametro zero”L’a.d. rossonero a margine dell’Assemblea dei soci: “I club ora operano in modo responsabile, gli agenti agiscono come se il Covid non ci fosse mai stato” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 26 Ottobre 2021.

Gazidis: “I rinnovi? Per avere certe cifre i giocatori vanno via a parametro zero”L’a.d. rossonero a margine dell’Assemblea dei soci: “I club ora operano in modo responsabile, gli agenti agiscono come se il Covid non ci fosse mai stato”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA