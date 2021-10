I guanti, i gol di Selva e Piastrella Valley: a Sassuolo Allegri imparò a vincere

La Redazione24

,

martedì 26 Ottobre 2021.

I guanti, i gol di Selva e Piastrella Valley: a Sassuolo Allegri imparò a vincereIl no al Lecco, la telefonata, il rapporto con Squinzi, il 4-3-3 col bomber di San Marino: quando Max stupì per la prima volta l’Italia portando i neroverdi in B. E poi non ha più smesso di esultare…

