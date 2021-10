Ibrahimovic, caccia al gol numero 400. Solo in due hanno fatto meglio

Ibrahimovic, caccia al gol numero 400. Solo in due hanno fatto meglio

Zlatan è a quota 399 reti nei campionati in cui ha giocato: contro il Toro cerca anche la 70ª in rossonero in Serie A

martedì 26 Ottobre 2021.

Ibrahimovic, caccia al gol numero 400. Solo in due hanno fatto meglioZlatan è a quota 399 reti nei campionati in cui ha giocato: contro il Toro cerca anche la 70ª in rossonero in Serie A

