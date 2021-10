Isola Capo Rizzuto. Azzerata la Giunta Comunale, il Sindaco: “si riparte con nuovi stimoli”

Il sindaco Maria Grazia Vittimberga, come preannunciato nei giorni scorsi, ha deciso di avviare la verifica della Giunta comunale, mediante l’azzeramento delle deleghe assessorili

Isola Capo Rizzuto,

martedì 26 Ottobre 2021.

Una decisione che nasce dall’esigenza di un momento di riflessione per finalizzare l’azione amministrativa al superamento dell’emergenza e dare slancio e rapida definizione ai vari procedimenti approvati e quelli in via di definizione. Dal momento dell’insediamento ad oggi tanti sono gli avvenimenti che in qualche modo hanno influenzato l’azione amministrativa, uno su tutti la crisi pandemica che ha travolto l’intero pianeta con gravi ripercussioni sanitarie ed economiche anche sul territorio. Urge una sosta per rifiatare e ripartire, oltre che rigenerare e motivare tutti coloro che hanno partecipato al progetto politico. Il Sindaco ringrazia tutti gli assessori che in questo due anni difficile hanno dedicato gran parte del loro tempo all’attività amministrativa mettendo a disposizione dei cittadini le loro competenze professionali e politiche, portando a compimento tanti progetti, alcuni già realizzati, tanti altri in corso d’opera e altri ancora in fase progettuale. Isola Capo Rizzuto è una città che non permette distrazioni, tante sono le problematiche ma altrettanti i punti di forza tra risorse umane e naturali che una buona azione amministrativa deve saper valorizzare. L’attività amministrativa va rilanciata con obiettivi di programma e va recuperata la centralità del territorio a livello provinciale e regionale. Già da questo pomeriggio il primo cittadino avvierà un confronto con le varie forze politiche del territorio con un’interlocuzione privilegiata dei consiglieri. Un confronto sereno e costruttivo aperto al dialogo politico e amministrativo.

