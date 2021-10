Milan al top con una gestione sostenibile. E debiti bassi grazie a Elliott

La Redazione24

,

martedì 26 Ottobre 2021.

Milan al top con una gestione sostenibile. E debiti bassi grazie a ElliottI conti rossoneri vanno letti positivamente non solo per il dimezzamento della perdita (a quota 96 milioni) ma anche e soprattutto per il trend e per la politica d’investimento della proprietà

