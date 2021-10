Milan, Diaz negativo al Covid festeggia con Hernandez: “Siamo tornati”

La Redazione24

,

martedì 26 Ottobre 2021.

Milan, Diaz negativo al Covid festeggia con Hernandez: “Siamo tornati” Un comunicato ufficiale certifica il ritorno in gruppo dell’attaccante che non verrà convocato per il Torino e tornerà con la Roma. E sui social spunta uno scatto con il difensore, altro “reduce” dal virus che freme per il ritorno in campo

