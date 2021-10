Milan, Diaz negativo al Covid. Una buona notizia per Pioli

Milan, Diaz negativo al Covid. Una buona notizia per PioliComunicato ufficiale rossonero che certifica il ritorno in gruppo dell’attaccante che però non verrà convocato per il Torino e tornerà con la Roma continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 26 Ottobre 2021.

