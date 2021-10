Chiellini: “Quante botte con Ibra, Raiola trattenga De Ligt. CR7? Quell’addio all’ultimo…”

La Redazione24

,

mercoledì 27 Ottobre 2021.

Chiellini: “Quante botte con Ibra, Raiola trattenga De Ligt. CR7? Quell’addio all’ultimo…””La partenza di Cristiano me l’aspettavo, però ci è costata dei punti nelle prime giornate”. Il capitano della Juve si raccontato a Dazn: “Se fossimo stati in vacanza insieme, Bonucci non sarebbe andato al Milan”

