Cirò Marina. “Inseguendo la vita”, il primo romanzo di Orsola Siciliani

Una nuova pubblicazione per la prof.ssa Orsola Siciliani.

Il primo romanzo porta il marchio Rubbettino Editore.

Cirò Marina,

mercoledì 27 Ottobre 2021.

La Siciliani, nota per le sue poesie e vari riconoscimenti ottenuti nel campo, esordisce come scrittrice in questo suo primo romanzo dal titolo ‘Inseguendo la vita’.

Il libro narra la storia di Anna, una donna apparentemente realizzata nel lavoro e nella famiglia che, in seguito all’incontro con l’uomo con il quale aveva condiviso una importante storia, si trova ad affrontare scelte difficili e ad interrogarsi sul vero senso della vita.

La Preside Rosa Maria Romano che ha curato la prefazione del libro, scrive, tra l’altro:

Il segno della violenza che Anna e tante altre donne hanno fatto a se stesse, traspare sommesso, da un’ analisi introspettiva che l’autrice con la sensibilità che è, a che belle sue poesie, propone in uno stile semplice, coerente, essenziale.

‘Inseguendo la vita’ è un lungo racconto strappato e ricucito dalle pagine di un Diario.

Il libro è disponibile negli stores elettronici e nelle principali librerie.

