La Redazione24

mercoledì 27 Ottobre 2021.

Giroud è il nuovo re di San Siro: “Ma ora voglio segnare anche in trasferta…”Per il francese quattro gol in sei presenze, tutti al Meazza e senza mancare mai l’appuntamento (come Balotelli nel 2013): “Il nostro è un gruppo unito? E’ questo che mi piace tanto della nostra squadra”

