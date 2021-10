Al via il Progetto nell’ambito del Programma Erasmus+ alla scuola dell’Infanzia paritaria Bimbi&Co di Isola Capo Rizzuto

Progetto nell’ambito del Programma Erasmus+ KA2 2021 Partenariati di Piccola Scala KA210-SCH

Isola Capo Rizzuto,

giovedì 28 Ottobre 2021.

Grande entusiasmo da parte della direttrice Leonilde Toni, il corpo insegnate e dei piccoli alunni.

Once Upon a Time, C’era una volta… è il titolo del progetto che avrà inizio giorno 1 Novembre 2021 e che verrà coordinato dalla Bimbi&Co in partnership con una scuola greca e una turca, con il fine di valorizzare la letteratura, la lettura, la digitalizzazione, la creatività, sin dai primi anni di vita dei bambini.

Il percorso di internazionalizzazione della scuola è iniziato l’anno scorso con la partecipazione a vari progetti sulla piattaforma Etwinning e con un altro prestigioso riconoscimento ovvero l’ACCREDITAMENTO per progetti di mobilità per il settore di Istruzione scolastica – mobilità dello Staff per il periodo 2021-2027.

Un primo traguardo che rappresenta un grande successo per una piccola scuola dell’Infanzia di paese, un’opportunità di crescita formativa per lo staff e per i piccoli alunni, grazie ad una maggiore qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento in un’ottica europea dell’educazione.

