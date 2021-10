Andrea Russo tra i sedici artisti italiani ed europei alla Mostra contemporanea “Art in mind” alla Galleria d’Arte Cael di Milano

Alla Mostra collettiva d’arte contemporanea “Art in Mind” in mostra ventidue opere tra scultura e pittura, le opere acquistano un nuovo significato trasformandosi così in una sola affermazione concreta: arte in mente mutando quest’ultima nelle stesse opere

La Redazione

Milano,

giovedì 28 Ottobre 2021.

Andrea Russo, ragazzo dolce e profondo, di sani principi e valori, riesce con le sue opere a dare un senso, quasi un’ anima ai volti di donne, esprimendo con la sua arte ogni minimo dettaglio, in modo realistico.

Il giovane artista, continua il suo percorso di studi con tanto impegno e difficoltà per raggiungere i suoi obiettivi, nello stesso momento giungono i suoi primi traguardi.

Art in Mind è il titolo della mostra d’arte contemporanea alla galleria CAEL MILANO, una esposizione che prende corpo all ‘unione di vari mondi dove tutto può avere un ricordo.

Ed è proprio qui, in questa meravigliosa galleria, fondata dal grande artista Cael Pipin, che Andrea Russo, dal 22 settembre al 6 ottobre 2021 ha avuto la possibilità di esporre uno dei suoi dipinti, olio su tela, rappresenta una donna con una grande virtù la ” RESILIENZA ” una virtù femminile, nella quale si percepisce la capacità di assorbire traumi , delusioni senza mai piegarsi “.

Il suo dipinto e le altre opere presenti acquistano un significato concreto “ARTE IN MENTE”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA