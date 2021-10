La sezione riesame del Tribunale di Crotone restituisce i beni ai fratelli Lonetti di Melissa

Il Tribunale di Crotone accogliendo la tesi difensiva dell’Avv. Giovanni Mauro ha annullato il sequestro preventivo e ordinato la restituzione dei beni ai due indagati

Melissa,

giovedì 28 Ottobre 2021.

Lo scorso 26 ottobre, il Tribunale di Crotone, sez. Riesame, composto dai Giudici Dott. Massimo Furciniti, Presidente, Alfonso Scibona ed Elisa Marchetto a latere, ha disposto la revoca del sequestro e la restituzione dei beni per Lonetti Nicola e Lonetti Giuseppe, entrambi di Melissa.

Il sequestro era scaturito da un’indagine condotta dal Nucleo Speciale per la Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, finalizzata a reprimere fenomeni illeciti connessi all’erogazione di contributi comunitari, con riferimento a casi di possibile infiltrazione della criminalità organizzata.

Su richiesta della Procura di Crotone, dott.ssa Ines Bellesi, i finanziari avevano proceduto a sequestrare i beni dei fratelli Lonetti in quanto soggetti destinatari in passato di misure interdittive.

Agli stessi erano stati contestati i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di falso in atto pubblico con conseguente sequestro dei beni per un valore di oltre 45.000,00, oltre a diverse decine di ettari di terreno e conti correnti bancari.

