Crucoli, il Comune non tollererà più l’abbandono di rifiuti sul territorio

Nessuna tolleranza per i cittadini che verranno sorpresi ad abbandonare rifiuti pericolosi o comunque di qualunque altro genere sul territorio comunale.

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

venerdì 29 Ottobre 2021.

Una delle discariche a cielo aperto nel territorio di Crucoli

Non ci saranno sconti o tolleranze per i cittadini che verranno sorpresi ad abbandonare rifiuti pericolosi o comunque di qualunque altro genere sul territorio comunale.

Lo ribadisce a chiare lettere l’amministrazione da poco insediatasi alla guida dell’Ente, con a capo il neo Sindaco Cataldo Librandi, attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Crucoli, corredato da un vero e proprio “report fotografico” che evidenzia chiaramente la situazione di degrado causata da comportamenti incivili e di disprezzo delle leggi da parte di alcuni (fortunatamente pochi) cittadini.

“Nelle ultime settimane – si legge infatti nel post del Comune – abbiamo ricevuto diverse segnalazioni in merito all’abbandono, sul territorio comunale, di rifiuti urbani, speciali non pericolosi (rifiuti misti da costruzione e demolizione) e pericolosi (tra cui rifiuti contenenti amianto, prodotti chimici e guaine incatramate).

Dai controlli effettuati da parte dei tecnici comunali è stato possibile constatare la gravità del fenomeno e quantificare il danno economico arrecato all’Ente, soprattutto per la necessità di affidarsi a ditte specializzate per lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti.”

Ed in riferimento all’art.255 del D.Lgs. 152/2006, l’Amministrazione Comunale ricorda quindi che l’abbandono dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro, con ulteriore sanzione penale se l’illecito è commesso da una persona giuridica, nonché, se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Va anche ricordato che per lo smaltimento di rifiuti speciali, sia da parte dei cittadini che da parte delle imprese, è necessario rivolgersi alle numerose ditte specializzate presenti su tutto il territorio.

“L’abbandono di rifiuti in genere, – prosegue la nota – oltre che arrecare ingenti danni ambientali, incide sulle spese dell’Ente e su quelle dell’intera comunità! L’Amministrazione Comunale non tollera tali illeciti ed atti di inciviltà; per questo motivo sono state prontamente attivate opportune azioni di controllo che, nel caso di accertamento di illeciti ambientali, daranno luogo a severe sanzioni.

Pertanto, si invita la cittadinanza a segnalare all’Amministrazione Comunale e/o presso le autorità competenti l’eventuale abbandono di rifiuti, nella certezza che tali “individui” rappresentino una sparuta minoranza della popolazione.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA