Gasp: “Non capisco troppe cose nel calcio, ho pensato seriamente di non andare in panchina”

La Redazione24

,

venerdì 29 Ottobre 2021.

Gasp: “Non capisco troppe cose nel calcio, ho pensato seriamente di non andare in panchina”Il tecnico dell’Atalanta alla vigilia del match con la Lazio: “Avrei voluto restare in tribuna come nell’ultimo turno per la squalifica. Lo faccio solo per i giocatori. Ci sono situazioni cervellotiche, così finisci per sbarellare”. Toloi ancora fuori, potrebbe tornare Demiral

