Antonio Commisso rieletto segretario generale provinciale COISP Crotone

Si è svolto presso la sala riunioni della Provincia di Crotone l’ottavo congresso provinciale del sindacato della Polizia di Stato COISP

Crotone,

sabato 30 Ottobre 2021.

L’importantissimo momento ha visto una piena partecipazione dei dirigenti sindacali e di numerosi colleghi della provincia i quali hanno rieletto all’unanimità

COMMISSO Antonio segretario generale provinciale COISP.

Il neo rieletto segretario provinciale, ringraziando gli iscritti per la fiducia confermata, ha espresso la volontà di far crescere ulteriormente la struttura del COISP pitagorico CHE RICORDA, IN UNA SOLA STAGIONE CONGRESSUALE DI QUATTRO ANNI, HA VISTO CRESCERE GLI ISCRITTI AL SINDACATO COISP DI PIU’ DELL’800 % , tutto questo è stato possibile grazie al lavoro di squadra di tutti i componenti della segreteria provinciale e ai colleghi che ogni anno aderiscono sempre più numerosi al COISP restando non semplici iscritti ma componenti attivi di questo progetto, questo risultato continua il segretario, ci spinge ancora di più a impegnarci giornalmente a tutela dei diritti dei colleghi, con senso di responsabilità e con spirito propositivo e costruttivo che ci ha sempre caratterizzato nei rapporti con la nostra amministrazione.

