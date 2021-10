Chi si rivede: Giuseppe Rossi per la prima volta in serie B, alla Spal

Chi si rivede: Giuseppe Rossi per la prima volta in serie B, alla SpalSvincolato dopo l’esperienza in Mls al Real Salt Lake City, Pepito torna in Italia. Aveva lasciato il Genoa nel 2018, lo vuole il presidente Tacopina continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 30 Ottobre 2021.

