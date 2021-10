Cirò Marina, iniziati i lavori alla Scuola Capo Trionto

La nota del Sindaco del COmune di Cirò Marina, Sergio Ferrari

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 30 Ottobre 2021.

L’impegno di questa Amministrazione prosegue nel delicato settore della messa in sicurezza degli edifici scolastici. Nella consapevolezza che la scuola è “uno spazio fondamentale di crescita” e che pertanto deve essere, prima di tutto un luogo sicuro. Dopo un lungo iter procedurale, è stato aperto il cantiere per l’adeguamento sismico dell’edificio Scuola dell’Infanzia Capo Trionto dell’Istituto Comprensivo Casopero. L’edificio, reso sicuro, riqualificato e più funzionale verrà restituito alla normale fruizione entro la primavera 2022. Nello specifico si interverrà sulla struttura dell’edificio con la realizzazione di un cappotto esterno, sostituzione degli infissi, adeguamento sismico, adeguamento impianti, realizzazione di un impianto fotovoltaico, sistemazione dell’area adibita a giardino. Il progetto è stato reso possibile da un finanziamento ministeriale di circa 500 mila euro. Sempre grazie a finanziamenti ministeriali il prossimo 2022 vedrà l’avvio di due nuovi cantieri per la riqualificazione e l’adeguamento sismico degli edifici della scuola dell’infanzia Artino e del Gran Sasso (Don Vitetti e Wojtyla).

© RIPRODUZIONE RISERVATA