Dà il cinque ai tifosi e mostra i muscoli: lo “show” di Tiafoe

La Redazione24

,

sabato 30 Ottobre 2021.

Dà il cinque ai tifosi e mostra i muscoli: lo “show” di TiafoePartito a tutta, Sinner è arrivato ad avere due palle del 4-0 nel secondo set poi è stato inghiottito da un buco nero, aggravato dallo show, francamente un po’ troppo sopra le righe di Frances Tiafoe: “Questa volta ha davvero esagerato – ha detto Jannik, che già allo Us Open aveva dovuto confrontarsi con un altro istrione come Monfils -. Già fin dall’inizio, al cambio campo commentava il mio servizio. Io non ho risposto. Forse devo imparare a fronteggiare diversamente questi atteggiamenti, magari dovevo parlare. Non so, di sicuro mi ha tirato addosso tre volte, si è buttato in terra quando ho fatto punto, il “cinque” al pubblico… Francamente troppo”

