Panucci: “Milan da scudetto, Mou e Pioli mi piacciono da impazzire. Kessie? Decida col cuore”Il doppio ex: “Roma-Milan sarà una partita piena di qualità. Alla difesa rossonera do un 7,5, i giallorossi sono in costruzione. I procuratori comandano e parlano troppo: i giocatori dovrebbero avere più palle” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 30 Ottobre 2021.

