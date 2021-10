Psicodramma Sinner, che è successo? Serve per il match poi perde al 3° set

sabato 30 Ottobre 2021.

Psicodramma Sinner, che è successo? Serve per il match poi perde al 3° set da Tiafoe Jannik parte bene, vince il primo set, serve per il match sul 5-4 poi subisce la rimonta del numero 49 al mondo che domani affronterà Zverev per il titolo

