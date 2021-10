Sinner fa felice l’Italia: è in Top 10 e per la prima volta ci sono due azzurri

sabato 30 Ottobre 2021.

Sinner fa felice l’Italia: è in Top 10 e per la prima volta ci sono due azzurriNon solo Berrettini. Da lunedì il tennista altoatesino sarà il numero 10 nella classifica Atp, o addirittura il numero 9 a seconda di come finirà il torneo austriaco. Scavalcato Dominic Thiem

