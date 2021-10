Zverev vola in finale, Alcaraz piegato in due set: gli highlights

La Redazione24

sabato 30 Ottobre 2021.

Zverev vola in finale, Alcaraz piegato in due set: gli highlights

Il meglio della vittoria in due set (6-3, 6-3) di Alexander Zverev contro Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo Atp di Vienna

