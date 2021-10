Allegri durissimo: “Bisogna avere vergogna con solo 15 punti”

Juve, Allegri durissimo: “Bisogna avere vergogna di avere solo 15 punti”Nell’anticipo dell’11ª giornata di Serie A, la Juventus perde per 2-1 a Verona. In gol Simeone (doppietta) e McKennie. Dopo la partita, ai microfoni di Sky Sport, Allegri striglia la squadra e parla apertamente di “vergogna” per i 15 punti in classifica continua a leggere […]

La Redazione24

,

domenica 31 Ottobre 2021.

