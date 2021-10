Allegri: “Il calcio non è il fioretto, serve un altro atteggiamento”. Juve in ritiro?

La Redazione24

,

domenica 31 Ottobre 2021.

Allegri: “Il calcio non è il fioretto, serve un altro atteggiamento”. Juve in ritiro?”Il calcio non è il fioretto, serve un atteggiamento diverso. Quando avevamo un punto in classifica lottavamo su ogni contrasto. Dobbiamo tornare a fare le stesse cose, ritrovare la voglia di lottare e l’orgoglio di risollevarci”

