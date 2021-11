Chiesa e De Ligt in gruppo, Allegri mette tutti in discussione: le ultime dal ritiro

Chiesa e De Ligt in gruppo, Allegri mette tutti in discussione: le ultime dal ritiroPrima giornata di ritiro per la Juventus che resterà alla Continassa fino a sabato, quando giocherà all’Allianz Stadium in campionato contro la Fiorentina. Nel mezzo, martedì, l’impegno casalingo di Champions con lo Zenit San Pietroburgo. Il punto di Giovanni Albanese continua […]

La Redazione24

,

lunedì 01 Novembre 2021.

Chiesa e De Ligt in gruppo, Allegri mette tutti in discussione: le ultime dal ritiroPrima giornata di ritiro per la Juventus che resterà alla Continassa fino a sabato, quando giocherà all’Allianz Stadium in campionato contro la Fiorentina. Nel mezzo, martedì, l’impegno casalingo di Champions con lo Zenit San Pietroburgo. Il punto di Giovanni Albanese

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA