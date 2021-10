Ibra, non solo gol. Provoca l’Olimpico e viene ammonito

La Redazione24

,

lunedì 01 Novembre 2021.

Ibrahimovic, non solo gol. Provoca l’Olimpico e viene ammonitoNel posticipo dell’11ª giornata di Serie A, il Milan vince in casa della Roma per 2-0, grazie ai gol di Ibrahimovic su punizione e di Kessie su rigore. A far discutere, però, è anche l’esultanza dello svedese, che muove le braccia in alto, come a voler far segno ai tifosi dell’Olimpico di alzare il volume e viene ammonito dall’arbitro Maresca

