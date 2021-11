Nuno Espirito Santo esonerato: il Tottenham ci riprova con Conte

Nuno Espirito Santo esonerato: il Tottenham ci riprova con ConteIl tecnico degli Spurs sollevato dall’incarico dopo lo 0-3 con il Manchester United. Chi dopo di lui? I nomi in lizza sono 4 con le quotazioni dell’ex Inter in risalita nonostante la trattativa saltata col club in estate continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 01 Novembre 2021.

Nuno Espirito Santo esonerato: il Tottenham ci riprova con ConteIl tecnico degli Spurs sollevato dall’incarico dopo lo 0-3 con il Manchester United. Chi dopo di lui? I nomi in lizza sono 4 con le quotazioni dell’ex Inter in risalita nonostante la trattativa saltata col club in estate

