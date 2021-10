Spalletti: “Insigne? Nessun caso, non mi rompete i c… E non è una vittoria sporca”

Spalletti: “Insigne? Nessun caso, non mi rompete i c… E non è una vittoria sporca”Il tecnico: “Rischiava solo di farsi più male, se continuate così me ne torno in campagna” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 01 Novembre 2021.

Spalletti: “Insigne? Nessun caso, non mi rompete i c… E non è una vittoria sporca”Il tecnico: “Rischiava solo di farsi più male, se continuate così me ne torno in campagna”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA