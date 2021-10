Zlatan, record su record: dal Malmoe al Diavolo, sono 400 in campionato

Zlatan, record su record: dal Malmoe al Diavolo, sono 400 in campionatoCon la punizione segnata contro la Roma, lo svedese raggiunge altri due traguardi: i 150 gol in Serie A e i 400 in tutti i campionati in cui ha giocato. Ecco come li ha distribuiti

lunedì 01 Novembre 2021.

Zlatan, record su record: dal Malmoe al Diavolo, sono 400 in campionatoCon la punizione segnata contro la Roma, lo svedese raggiunge altri due traguardi: i 150 gol in Serie A e i 400 in tutti i campionati in cui ha giocato. Ecco come li ha distribuiti

