Cirò Marina, riprende il settore del Calcio a 5 nei campionati di serie D e C

Il desiderio di riprendere il settore del calcio a cinque, che per anni ha visto la città impegnata nei vari campionati di serie D e C, la passione per uno sport sempre più frequentato, dopo il fermo forzato dalla pandemia, ritorna

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

martedì 02 Novembre 2021.

Questa avventura, partendo dalla serie D, è stata promossa dal titolare del campo di calcio a cinque, EUROGOL, che ne è allo stesso tempo il presidente, Carlo De Bertolo. Realizzato in zona “Difesa Piana” il campo già da giorni è teatro delle sedute di allenamento, guidati dall’esperto ex giocatore di calcio a cinque, Francesco Le Rose, per un campionato che partirà in questo mese e che vede nella rosa giocatori che già hanno avuto una notevole esperienza nei campionati precedenti. La squadra è stata iscritta al campionato con il nome “A.S.D. Real Krimisa” , guidata come dicevamo dal Presidente, Carlo De Bertolo, segretario, Francesco Rizzo e addetto alle pubbliche relazioni, Ivano Murano. I giocatori che difenderanno i colori locali sono: Massimiliano Dima, Francesco Gentile, Luca Bastone, Giuseppe De Bertolo, CarloDe Bertolo, Andrea Cataldi, Agostino Ceravolo, Luigi Potrone, Emanuele Mummolo, Davide Fuscaldo, Luigi Coppola. Guida tecnica a cura dell’esperto Francesco Le Rose. Lo sport lentamente riprende, nonostante ancora le difficoltà legate al covid. Ovviamente, già dichiara Francesco Le Rose, i giocatori si sono tutti sottoposti alla doppia dose e quindi in possesso del green pass. Auguri alla neo Real Krimisa.

