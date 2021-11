Cori a Ibra e buu a Kessie: curva della Roma chiusa un turno con pena sospesa

martedì 02 Novembre 2021.

Cori a Ibra e buu a Kessie: curva della Roma chiusa per un turno con pena sospesaIl giudice sportivo ha punito l’intero settore per gli insulti discriminatori nei confronti dello svedese e Kessie: se episodi simili dovessero ripetersi la sanzione diventerà effettiva e di due turni. Multato Mourinho per “parole irrispettose” verso l’arbitro

