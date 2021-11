Incidente per Marquez: commozione cerebrale, salta il GP di Algarve

Incidente per Marquez: commozione cerebrale, salta il GP di AlgarveBrutte notizie in casa Honda. Il pilota spagnolo cade durante una sessione di allenamento in off-road. Per lui adesso un altro stop continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

martedì 02 Novembre 2021.

Incidente per Marquez: commozione cerebrale, salta il GP di AlgarveBrutte notizie in casa Honda. Il pilota spagnolo cade durante una sessione di allenamento in off-road. Per lui adesso un altro stop

