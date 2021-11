Muore a 23 anni Vittoria Campo, ex Palermo. Due mesi fa era mancato il fratello 25enne

Muore a 23 anni Vittoria Campo, ex calciatrice del Palermo. Due mesi fa era mancato il fratello 25enneLa giovane è scomparsa all’improvviso, in seguito a un malore. In estate era morto a Favignana il fratello Alessandro. Ora l’autopsia per capire la causa dell’arresto cardiaco continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 02 Novembre 2021.

Muore a 23 anni Vittoria Campo, ex calciatrice del Palermo. Due mesi fa era mancato il fratello 25enneLa giovane è scomparsa all’improvviso, in seguito a un malore. In estate era morto a Favignana il fratello Alessandro. Ora l’autopsia per capire la causa dell’arresto cardiaco

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA