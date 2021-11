Pioli: “Mi aspetto molto dalla squadra. Il Milan non merita zero punti”

La Redazione24

martedì 02 Novembre 2021.

Pioli: “Mi aspetto molto dalla squadra. Il Milan non merita zero punti”l tecnico non ha dubbi: “Domani un crocevia fondamentale. Dovremo essere più bravi a saltare la loro pressione”. Calabria: “È l’ultima possibilità”

