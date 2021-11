Dybala e i conti della Juve: sicuri che “ricomprarlo” sia una buona idea?

La Redazione24

,

mercoledì 03 Novembre 2021.

Dybala e i conti della Juve: sicuri che “ricomprarlo” sia una buona idea?Il rinnovo di Paulo, imminente, “pesa” il doppio di quanto costò il suo arrivo da Palermo. I dubbi non sono tecnici, ma sulla sostenibilità di accordi così. Altri, per esempio, non fanno così…

