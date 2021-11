Dybala fa 106 con la Juve, stacca Platini e lo imita: “Un idolo, spero mi abbia visto”

La Redazione24

mercoledì 03 Novembre 2021.

Dybala fa 106 con la Juve, stacca Platini e lo imita: “Un idolo, spero mi abbia visto”L’argentino, dopo l’1-0 allo Zenit, ha festeggiato sdraiandosi sul campo proprio come fece Le Roi per protestare contro l’annullamento della meravigliosa rete fatta in Coppa Intercontinentale nel 1985

