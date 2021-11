Juve, in Europa è tutta un’altra storia: poker allo Zenit ed è già agli ottavi

La Redazione24

,

mercoledì 03 Novembre 2021.

Juve, in Europa è tutta un’altra storia: poker allo Zenit ed è già agli ottaviQuarta vittoria in quattro gare per la squadra di Allegri: contro i russi doppietta di Dybala e reti di Chiesa e Morata. La qualificazione arriva con 2 giornate d’anticipo

