Crotone, nascondeva droga in intercapedine nei pressi villetta: sorpreso e arrestato dalla Polizia

Continua incessante il lavoro della locale Squadra Mobile che questa volta ha tratto in arresto un cittadino crotonese per l’ipotesi del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Comunicato della Questura

Crotone,

giovedì 04 Novembre 2021.

Nel pomeriggio del 2 novembre u.s. infatti, gli agenti, all’esito di mirati servizi per la repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un crotonese classe ‘99, ivi residente.

Nello specifico, gli operatori notavano il soggetto che si aggirava nei pressi di una villetta cittadina con un sacchetto in mano, che riponeva poi all’interno di un intercapedine di uno stabile adiacente.

Dopo qualche minuto lo stesso si apprestava ad allontanarsi dal luogo a mani vuote, creando sospetto.

Gli agenti pertanto, decidevano di fermare il soggetto trovando all’interno del sacchetto che era in suo possesso poco prima, complessivamente 91,23 grammi di marijuana suddivisa in 44 dosi racchiusi in della carta stagnola e altri due in involucri di cellophane oltre che due paia di forbici e un bilancino.

