Il tiro di Brozovic e il tuffo di Barella, poi il tris: l’Inter vince così a Tiraspol

La Redazione24

,

giovedì 04 Novembre 2021.

Il tiro di Brozovic e il tuffo di Barella, poi Skriniar e Sanchez: l’Inter vince così a TiraspolNella gara della 4ª giornata del girone D di hampions League, l’Inter supera lo Sheriff in trasferta per 3-1 e si avvicina agli ottavi di finale. La squadra di Simone Inzaghi va a segno con Brozovic, Skriniar e Sanchez. Nel finale la rete della bandiera per i moldavi di Traore. Guarda le foto più belle del match

