Milan, un pari col Porto che serve a poco. Ma non è ancora finita

Milan, un pari col Porto che serve a poco. Ma non è ancora finitaI rossoneri non riescono a superare i portoghesi nemmeno nella gara di ritorno, però sono tenuti in vita da alcuni possibili incastri. A patto di vincere le ultime due. Vantaggio biancoblù con Luis Diaz, poi autogol di Mbemba continua a leggere su […]

La Redazione24

,

giovedì 04 Novembre 2021.

