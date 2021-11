Pippen contro Jordan: “Un egoista, mai stato un amico. Non aveva rispetto dei compagni”

giovedì 04 Novembre 2021.

Pippen contro Jordan: “Un egoista, mai stato un amico. Non aveva rispetto dei compagni”Il libro dell’ala dei Bulls e delfino di MJ, in uscita il 9 novembre, è un pesantissimo atto di accusa verso il miglior giocatore di sempre: “Chicago ha vinto tanto nonostante lui”. Jordan è descritto come ipocrita e insensibile, ma Scottie spara a zero su tutti. A cominciare da Phil Jackson…

