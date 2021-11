Ripartono le attività del gruppo Uniti con una cena di lavoro nella sala Enzo Marra a Pallagorio

Con la riunione di domenica 24 e la cena di lavoro di martedì 26 ottobre, sono ripartite le attività del gruppo Uniti

Pallagorio,

giovedì 04 Novembre 2021.

Incontri che sono serviti ad approfondire ulteriormente i temi più importanti dell’impegno politico-amministrativo, dai servizi essenziali (es.: mensa scolastica, scuolabus, servizi di cui le famiglie degli alunni non usufruiscono da oltre un anno.) alle tasse, dall’ambiente (discarica e conferimento ingombranti, etc) alla sanità. Tutte questioni aperte su cui la minoranza intende offrire il proprio contributo e far valere una visione dei problemi e una azione amministrativa volte all’interesse esclusivo della comunità tutta.

Incontro partecipato che ha registrato numerosi interventi, molti dei quali sulla necessità di continuare il confronto politico del gruppo, convinti che solo con la discussione serena e l’apporto di tutti e di ciascuno si può avere una visione corretta e a 360 gradi dei bisogni dei cittadini e, quindi, individuare e mettere in campo azioni mirate e condivise.

Sono arrivati anche i saluti degli eletti in consiglio comunale.

“Nonostante la sconfitta – e comunque il 47% degli elettori ha condiviso il nostri programma, sostenendoci con il voto – , sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto in questa competizione elettorale”, afferma la Candidata a Sindaco Gina Spina. “Abbiamo costruito un gruppo che ha voglia di impegnarsi e lavorare per il bene esclusivo della comunità. Ringrazio ciascun membro del gruppo e tutti gli elettori che ci hanno dato fiducia. La nostra sarà una opposizione leale e rigorosa nello stesso tempo. Vogliamo lavorare sin da subito e incontrarci periodicamente con il gruppo e con i cittadini per individuare e affrontare i temi più importanti che riguardano la comunità”.

Il consigliere Tonino Gentile, alla sua prima esperienza amministrativa, ha già le idee molto chiare: “Saremo presenti offrendo il nostro contributo su tutte le questioni che riguardano i cittadini. Lo faremo con serietà. I pallagoresi devono sapere che siamo pronti ad ascoltarli e a dare voce alle loro esigenze e ai loro bisogni”.

Rosina Marra, l’altra new entry in consiglio comunale, sottolinea come sia importante il gioco di squadra. Sono felice di incontrare il gruppo UNITI. Gli incontri sono sempre un momento di condivisione e di crescita. Sarà questa la nostra marcia in più nel duro lavoro che ci attende sin da subito”.

