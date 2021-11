Sinner, niente Next Gen. Va a Stoccolma per l’assalto alle Finals. E Tsitsipas è in dubbio…

La Redazione24

,

giovedì 04 Novembre 2021.

Sinner, niente Next Gen. Va a Stoccolma per l’assalto alle Finals. E Tsitsipas è in dubbio…L’altoatesino potrebbe qualificarsi come prima riserva al 9° posto ed entrare tra gli otto di Torino in caso di forfait dell’ultimo minuto. E il greco si è ritirato da Parigi per problema al braccio destro

