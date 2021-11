4 Novembre. Rocca di Neto, il Sindaco: “abbiamo onorato e ringraziato le nostre Forze Armate ed i nostri Militari”

Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

La Redazione

Rocca di Neto,

venerdì 05 Novembre 2021.

I nostri Militari con grande senso del dovere e con spirito di sacrificio personale sono a servizio della nostra Patria. Al contempo sono stati ricordati, i Caduti ed i Dispersi di tutte le guerre, i quali eroicamente sono morti per un’Italia più giusta e libera. -afferma il SIndaco Alfonso Dattilo- Dopo una funzione religiosa a ricordo dei caduti in guerra è stata l’affissa una targa in onore e nel ricordo del Centenario della Traslazione del Milite Ignoto il quale rappresenta simbolicamente il Sacrificio del Cittadino in Armi per il Bene della nostra Nazione, che già con Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 giugno 2021 aveva ricevuto la Cittadinanza Onoraria del Comune di Rocca di Neto. Importante è stata la partecipazione di una rappresentanza del mondo scolastico; Sono proprio i più giovani che devono farsi portatori di valori ed essere custodi della memoria affinché nessun sacrificio umano rimanga vano e affinché i diritti acquisiti con la guerra vengano ancora oggi garantiti con la pace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA