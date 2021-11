Dj Ringo: “Inter seconda squadra di Milano”. La Russa: “Pioli non vince mai”

Dj Ringo: “Inter seconda squadra di Milano”. La Russa: “Pioli non vince mai”I Ministeri che Ignazio La Russa affiderebbe a Pioli e Inzaghi se fossero in politica, i generi musicali di Ibrahimovic e Dzeko, l’esultanza in caso di vittoria del derby all’ultimo minuto e gli sfottò: puntata di GazzaVip dedicata a Milan-Inter con protagonisti Dj […]

La Redazione24

,

venerdì 05 Novembre 2021.

Dj Ringo: “Inter seconda squadra di Milano”. La Russa: “Pioli non vince mai”I Ministeri che Ignazio La Russa affiderebbe a Pioli e Inzaghi se fossero in politica, i generi musicali di Ibrahimovic e Dzeko, l’esultanza in caso di vittoria del derby all’ultimo minuto e gli sfottò: puntata di GazzaVip dedicata a Milan-Inter con protagonisti Dj Ringo, tifoso rossonero, e Ignazio La Russa, tifoso nerazzurro. (Di Michela Cuppini)

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA