Gol, rimonte, espulsioni… Conte, buona la prima col Tottenham ma che fatica

Gol, rimonte, espulsioni… Conte, buona la prima col Tottenham ma che faticaPartenza a razzo per gli Spurs col tecnico italiano in panchina: 3 gol in 28 minuti. Poi la rimonta degli olandesi e l’espulsione di Romero spaventano l’ex Inter che però riesce a ottenere i 3 punti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 05 Novembre 2021.

Gol, rimonte, espulsioni… Conte, buona la prima col Tottenham ma che faticaPartenza a razzo per gli Spurs col tecnico italiano in panchina: 3 gol in 28 minuti. Poi la rimonta degli olandesi e l’espulsione di Romero spaventano l’ex Inter che però riesce a ottenere i 3 punti

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA