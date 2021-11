Karate, i giovani atleti dell’Accademia Karate Crotone alla finale nazionale cadetti

Ancora un’altra trasferta per l’Accademia Karate Crotone che parte con il suo giovane team alla volta di Ostia Lido

Crotone,

venerdì 05 Novembre 2021.

Ancora un’altra trasferta per l’AKC Crotone che parte con il suo giovane team alla volta di Ostia Lido per disputare la finale nazionale del Campionato Italiano Cadetti (14/15 anni) in programma il 6 e 7 novembre. Questa volta saranno in cinque i competitori crotonesi, vale a dire:

Andrea Cafarda che si cimenterà nei -63kg, Luigi Giardino e Salvatore Gaetano che combatteranno nei – 78kg, mentre, Antonio Oliverio si misurerà negli oltre 78kg e Maria Caruso che vedremo nei -47kg femminili.

Gli Atleti, che si sono aggiudicati la qualificazione alle recenti fasi regionali saranno accompagnati e seguiti dal M° Rosario Stefanizzi.

Ancora un’altra pesante trasferta che costringe la storica associazione dell’AKC a far fronte a questi notevoli impegni che se da un lato portano in alto lo spessore agonistico dell’associazione, dall’altro ne asciuga le esigue risorse. Comunque sia – e comunque vada – dice il M° Enzo Migliarese faccio un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti ed in particolar modo ai nostri ragazzi che, sono certo, non mancheranno di far bella figura.

