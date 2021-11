Mou ancora contro l’arbitro: “Due rigori netti. Lui se ne torna sereno in Grecia, ma noi?”

La Redazione24

venerdì 05 Novembre 2021.

Mou ancora contro l’arbitro: “Due rigori netti. Lui se ne torna sereno in Grecia, ma noi?”Il tecnico giallorosso dopo il 2-2 con il Bodo Glimt: “Direzione di gara ancora decisiva, anche in Conference c’è gente scarsa. E in campionato quanti punti abbiamo perso per le decisioni arbitrali?” Poi analizza: “Il problema è in attacco, Zaniolo, Abraham e Mkhitaryan sbagliano troppo”

